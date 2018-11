Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem louco de ciúmes incendeia a casa

Arguido começou a ser julgado no Tribunal de S. João, no Porto.

Por Ana Silva Monteiro | 08:38

Não aceitou o fim do casamento e, louco de ciúmes, incendiou a casa de dois andares em Valbom, Gondomar, onde vivia com a ex-companheira e o filho de dois anos. O incendiário, de 42 anos, planeou tudo ao pormenor.



No dia 22 de abril, preparou uma espécie de cocktail molotov e, numa altura em que ninguém estava na habitação, lançou o explosivo para o pátio da casa. O homem, acusado de violência doméstica e de incêndio, foi, esta terça-feira, presente ao Tribunal de São João Novo, no Porto, mas negou todas as acusações.



Na primeira sessão de julgamento, a mulher do incendiário relatou os momentos de terror que viveu durante os quatro anos que esteve casada.



A relação começou em janeiro de 2014 e desde essa altura que o arguido se comportava de maneira agressiva e possessiva. A gravidez e o consumo de álcool excessivo por parte do homem veio acentuar as atitudes de violência.



O agressor insultava a mulher, ameaçava-a, agredia-a e dizia- -lhe que o filho não era dele. Estas atitudes ditaram o fim da relação em 2018. No entanto, os dois continuaram a viver na mesma casa. Enquanto o agressor vivia no primeiro andar, a vítima e o filho ficavam no rés do chão da habitação.



Cego de ciúmes por a mulher ter começado uma nova relação, o arguido acabou por agredi-la novamente.



Foi expulso da casa pela PSP e, passado um mês, com um plano bem montado, incendiou a habitação, que ficou totalmente destruída pelas chamas.