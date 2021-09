Homem mata ex-namorada com catana por acreditar que a vítima fazia bruxarias

Um homem, de 39 anos, matou a ex-namorada com uma catana, nos Açores, após uma perseguição de carro. O suspeito quis vingar-se da vítima, de 42 anos, por acreditar que esta fazia "bruxarias para o prejudicar".O crime aconteceu após uma perseguição de carro. O homem fez uma ultrapassagem e bloqueou a via, dirigindo-se com uma catana para o carro da vítima.Segundo o comunicado da PJ, "o agressor desferiu, com extrema violência, um conjunto de golpes contra o corpo da vítima, nomeadamente na zona da cabeça, que lhe provocaram a morte no local".