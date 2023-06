Um homem de 78 anos usou um machado para agredir até à morte uma mulher de 61 anos. De seguida suicídou-se por enforcamento.Caso aconteceu pelas 00H07. Para o local foram os bombeiros de São Romão e ambulância SIV do INEM de Seia. Os óbitos foram declarados no local.A GNR iniciou a investigação, mas perante a natureza do crime chamou a PJ que assumiu a investigação.