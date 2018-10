Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre esfaqueado após discussão sobre o Benfica-FC Porto em Salvaterra de Magos

Vítima ainda foi assistida, mas o óbito foi confirmado no local, em Marinhais.

Por Miguel Curado e Isabel Jordão | 22:20

Um homem morreu após ser atacado à facada, este domingo, em Marinhais, Salvaterra de Magos, à porta do café Toinito.



As agressões aconteceram pouco depois do clássico entre Benfica-FC Porto, quando os dois homens começaram a discutir, ao que tudo indica, devido ao resultado do jogo.



A GNR deteve o agressor, de 54 anos, a cerca de 100 metros do local do crime, mas a arma não foi apreendida.



A vítima de 56 anos ainda foi assistida no local pela VMER de Santarém que acabou por confirmar o óbito no local.



O alerta foi dado às 19h31.