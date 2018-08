Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem mata primo em discussão violenta

Homem de 32 anos preso por atacar familiar em discussão, em Vialonga.

Por João Tavares | 11:49

A noite já ia longa quando os dois primos, de 32 e 35 anos, iniciaram uma violenta discussão em Vialonga. O confronto intensificou-se ao ponto de cada um deles ter empunhado uma arma branca: um x-ato e uma faca. Na luta ambos sofreram vários golpes e foram transportados para o hospital de Vila Franca de Xira, onde o mais velho acabou por morrer, face aos cortes com a faca. A Polícia Judiciária deteve o mais novo, que foi presente a um juiz e está agora em prisão preventiva.



O crime teve lugar na noite de segunda-feira, pelas 23h45, na rua Miguel Torga. Foi aí que o auge do confronto teve lugar, tudo porque os primos começaram a discutir na casa da vítima – junto ao cenário do crime – sobre quem iria ajudar uma tia, feirante, a ir buscar uns produtos para depois vender. Ambos acabaram por empunhar as armas brancas e o confrontou teve lugar.



A GNR de Vialonga deslocou-se até ao local, preservou os indícios do crime, e levou o suspeito sob detenção até à unidade hospitalar. Por se tratar de um crime de homicídio, o sobrevivente foi depois entregue a inspetores da Polícia Judiciária, entidade à qual cabe levar a cargo a investigação.



PORMENORES

Conflitos anteriores

Segundo a Polícia Judiciária, agressor e vítima já tinham tido conflitos no passado, que resultaram agora no homicídio.



Vítimas assistidas

Os Bombeiros de Vialonga foram alertados para uma ocorrência de desacatos. No local, depararam-se com as vítimas, que foram levadas ao hospital.



A discussão começou no interior da casa da vítimas, mas depois continuou na rua, nas imediações da habitação. Houve quem presenciasse o crime.