Os dois homens costumavam desentender-se com frequência, no Lavradio, Barreiro, por causa do negócio da sucata.Mas havia sempre quem metesse água na fervura. Esta terça-feira à tarde a discussão não teve travão e culminou em agressões brutais e com um deles, de cerca de 60 anos, a assassinar o outro com golpes de uma faca de grandes dimensões - supostamente para matar porcos, diz fonte policial.