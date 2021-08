Homem mata vizinho a tiro por desconfiar de emissões radiativas em Montemor-o-Velho

Convencido de que os vizinhos na aldeia de Meãs do Campo, Montemor-o-Velho, eram responsáveis pela emissão de radioatividade, João dos Prazeres, de 55 anos, atacou-os com uma carabina. Matou José Cascão, 70 anos, com um tiro no peito e deixou José Ferreira, de 64, gravemente ferido, tendo de amputar um dos braços.Os crimes ocorreram a 15 de maio. João dos Prazeres, que tinha problemas renais e fazia hemodiálise em casa, já tinha manifestado essa revolta relativamente à radioatividade junto de algumas pessoas. Depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária do Centro e perante o juiz voltou a insistir na ideia: admitiu os factos e disse que os praticou por acreditar que os vizinhos eram os culpados pelas emissões de radiação que o faziam sentir-se mal.