Um homem de 20 anos foi preso pela Polícia Judiciária (PJ) de Setúbal por ter montado uma cilada a uma jovem de 19, no prédio em que esta reside em Almada, com o intuito de a violar num momento em que a vítima se encontrava embriagada.



O crime ocorreu na noite de 18 de dezembro, entre as 23h00 e a meia-noite.









