Homem morre afogado numa represa em Castelo Branco

Um homem com cerca de 60 anos morreu esta terça-feira afogado numa represa, em Alcains, no concelho de Castelo Branco, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).Segundo a mesma fonte, o alerta foi dado às 14h11 e para o local foram deslocados uma viatura e três elementos dos bombeiros de Castelo Branco, militares da GNR e uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).O afogamento ocorreu numa represa situada no Monte da Ordinha, em Alcains, no concelho de Castelo Branco.À Lusa, fonte da GNR de Castelo Branco sublinhou que, neste momento, as causas que estiveram na origem do afogamento do homem que aparenta ter cerca de 60 anos são desconhecidas.A equipa médica da VMER confirmou o óbito no local.