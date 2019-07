Homem morre após despiste de carro na Guarda

Um morto é o resultado do despiste de um veículo ligeiro ocorrido esta segunda-feira junto da localidade de Rochoso, no concelho da Guarda, disseram à agência Lusa fontes da proteção civil.O acidente ocorreu pelas 15h20, na Estrada Municipal (EM) 530, à entrada da aldeia de Rochoso, e causou a morte ao condutor, um homem com 70 anos, segundo João Pereira, subchefe dos Bombeiros Voluntários da Guarda.O veículo ligeiro de passageiros, que seguia no sentido Guarda - Rochoso, despistou-se e a vítima foi "projetada da viatura", contou o responsável."O veículo entrou em despiste e capotou na valeta", acrescentou João Pereira, indicando que o óbito foi confirmado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) da Guarda.O acidente está a ser investigado pelo Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação (NICAV) do Comando Territorial da GNR da Guarda.No local do sinistro estiveram seis elementos e três viaturas dos Bombeiros Voluntários da Guarda, da GNR e da VMER, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro local.