Homem morre atropelado em Famalicão

Um homem, de 65 anos, morreu, ao final da tarde desta sexta-feira, atropelado por um carro quando atravessava, ao que tudo indica na passadeira, na EN 206, perto da junta de freguesia de Joane, Famalicão. O alerta foi dado às 19h05.



Ao que o Correio da Manhã apurou, a vítima terá sido projetada, tendo mesmo embatido num outro carro que seguia em sentido contrário. No socorro, estiveram os Bombeiros de Famalicão, com uma ambulância, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Famalicão. O homem, que ficou com várias fraturas, estava em paragem cardiorrespiratória à chegada dos meios de socorro.





Apesar das manobras de reanimação já nada pode ser feito. O óbito foi declarado no local. As causas do atropelamento são desconhecidas. No local, esteve o Núcleo de Investigação Criminal da GNR que está agora a investigar. A EN206 esteve condicionada ao trânsito.