Um homem morreu atropelado na A2 na madrugada desta terça-feira. Dados iniciais apontam para que a vítima estivesse a deambular na via, cerca do km 8,5, na zona do Seixal, quando foi colhida por um automóvel.



O alerta, dado pelas 4h40, levou à mobilização dos bombeiros do Seixal, mas já nada havia a fazer e o óbito foi declarado no local.





A circulação esteve momentaneamente condicionada, mas a normalidade foi reposta pelas 5h00.A GNR tomou conta da ocorrência e investiga o caso.