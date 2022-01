Um homem, de 71 anos, morreu atropelado esta tarde na A44, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Tudo indica que estava a atravessar a via quando foi atingido.



O acidente ocorreu no sentido Norte/Sul junto à saída para o El Corte Inglês, sendo que a A 44 está cortada ao trânsito neste momento. A GNR encontra-se no local a tentar apurar as circunstâncias do atropelamento, nomeadamente o motivo que levou o homem a atravessar a via. Os bombeiros de Coimbrões e os Sapadores de Gaia também foram acionados.