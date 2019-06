Homem morre colhido por comboio em Faro

Um homem de 76 anos morreu esta segunda-feira ao ser colhido por um comboio na linha ferroviária do Algarve, na zona do Chalé das Canas, no concelho de Faro, disse à Lusa fonte da Proteção Civil.Segundo a fonte, o acidente originou o corte da circulação ferroviária, entretanto restabelecida.Nas operações de socorro estiveram envolvidos 24 operacionais dos bombeiros de Faro, do Instituto Nacional de Emergência Médica, da Polícia de Segurança Pública e da empresa Infraestruturas de Portugal, apoiados por nove veículos.