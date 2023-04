Homem morre de mota no dia de anos em Oliveira de Azeméis

Nilton Gomes morreu no despiste da mota que conduzia, no sábado à noite, dia em que completava 38 anos . O acidente trágico ocorreu em Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis. Ao local acorreram os Bombeiros de Fajões, que ainda fizeram manobras de reanimação, mas sem sucesso.

O acidente ocorreu às 20h30. Nas redes sociais multiplicaram-se as homenagens em torno da vítima. “Eras bom amigo, bom homem e bom pai”, escreveram. Nilton era apaixonado por motas. “Pedi duas asas a Deus e ele deu-me duas rodas. Obrigado, Deus, grato por tudo”, tinha escrito Nilton nas redes sociais. Esta imagem é agora partilhada pelos seus amigos e familiares com a resposta: “Deus deu-te primeiro as duas rodas e agora, no teu aniversário, as duas asas.”