Um homem de 70 anos morreu ao início da tarde desta segunda-feira na sequência do capotamento de um trator em Macedo da Mata, Bragança.





A vítima estava a efetuar trabalhos agrícolas quando, por causas ainda não apuradas, a máquina capotou. Quando os bombeiros de Izeda chegaram ao local a vítima encontrava-se debaixo do trator. Foi necessário levantar a máquina agrícola até chegar à vítima, que já se encontrava em paragem cardiorrespiratória. Foram efetuadas manobras de reanimação mas sem sucesso. O óbito foi declarado no local pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação. A GNR investiga as causas do acidente.