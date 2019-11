Homem morre debaixo de trator em Ourique

Um acidente com um trator agrícola em Panoias, Ourique, provocou um morto este domingo.A vítima é um homem de 66 anos, que estava a trabalhar num curral de vacas na Herdade dos Migueis.O alerta foi dado pelas 10h00 por uma vizinha.O homem deixou-se apanhar pelo trator, que lhe passou por cima. O veículo agrícola terá ficado a trabalhar em cima da vítima até ter esgotado todo o gasóleo que continha.Os bombeiros revelaram aoque o homem já estaria há várias horas debaixo da roda do trator.O óbito foi declarado no local.A vítima foi transportada para a morgue do Hospital de Beja.No local estiveram os Bombeiros de Ourique, e o INEM, num total de 15 operacionais, apoiados por 6 meios.