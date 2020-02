Um homem de 75 anos morreu este sábado debaixo de um trator que estava a operar, num pomar, no Vale da Quinta, Caldas da Rainha.O alerta foi dado por familiares, às 18h30, tendo a vítima, Adriano Nunes, sido encontrada encarcerada e em paragem cardiorrespiratória, não se sabendo a que horas e em que circunstâncias ocorreu o acidente.Foi tentada a reanimação, mas a morte viria a ser confirmada no local por uma equipa do INEM.