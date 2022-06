Homem morre após cair para dentro de depósito de água em herdade de Évora

Um homem, de 51 anos, morreu hoje depois de cair para o interior de um depósito de água usada para rega, numa herdade no concelho de Portel, no distrito de Évora, revelou a Proteção Civil.Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora explicou à agência Lusa que a vítima "caiu para dentro do depósito de água para rega", na Herdade dos Gregos, na zona de Amieira, concelho de Portel, "quando estava a mudar umas boias". O homem "ainda foi retirado do depósito com vida", mas acabou por falecer, acrescentou o CDOS.O alerta para o acidente foi dado aos bombeiros às 10:44, tendo sido mobilizados para o local 12 operacionais, apoiados por cinco veículos, incluindo meios dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).