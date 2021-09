Homem morre eletrocutado em Póvoa de Lanhoso

Foram intensas as manobras de reanimação realizadas pelos elementos dos Bombeiros da Póvoa de Lanhoso, que ao final da tarde deste sábado, foram chamados à freguesia de Monsul, onde um homem de 44 anos tinha sofrido um intenso choque elétrico. Foram intensas, mas já nada havia a fazer.

O homem terá, sem intenção, cortado um fio elétrico, quando realizava uma raparação, acabando por sofrer uma descarga elétrica e entrar em paragem cardiorrespiratória. Pouco depois dos bombeiros, chegou ao local a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Braga, que também envidou esforços no sentido de reanimar a vítima, mas também sem sucesso.

O alerta foi dado pelas 18h25, logo que aconteceu o incidente. No local estiveram também psicólogos do INEM, que apoiaram os familiares, assim como uma patrulha da GNR de Amares, que está a investigar as causas deste acidente mortal.

O corpo foi transportado para o Instituto de medicina Legal, no Hospital de Braga, onde, na segunda-feira, será autopsiado.