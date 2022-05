Um homem morreu esta quarta-feira na sequência de um acidente com um trator, em Figueira, Lamego, disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, o acidente com o veículo agrícola ocorreu por volta das 11h30.

No local, estiveram os bombeiros de Lamego e de Armamar, além de meios do INEM, incluindo um meio aéreo.

A GNR esteve igualmente a acompanhar as operações.