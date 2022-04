Homem morre em acidente de mota no IC17 em Odivelas

Um homem de 38 anos morreu, na madrugada de hoje, após a colisão da moto que conduzia com um automóvel no IC17 (CRIL), junto a Póvoa de Santo Adrião, Odivelas.

O acidente ocorreu pelas 03h00 no sentido Algés-Sacavém, e levou ao corte imediato de toda a circulação nesse sentido de trânsito.

No local estiveram cerca de duas dezenas de operacionais dos bombeiros de Odivelas e PSP, e ainda técnicos da Viatura Médica do Hospital de Loures, e psicólogos do INEM.

O óbito da vítima foi declarado no local, e o corpo transportado para autópsia para o Instituto de Medicina Legal de Lisboa.

A circulação só foi restabelecida pelas 07h30.