Homem morre em acidente de moto4 na A28 na Póvoa de Varzim

Trânsito esteve congestionado durante quase quatro horas.

19:31

Um homem de 65 anos morreu na manhã desta quarta-feira na A28 na Póvoa de Varzim após um acidente entre uma moto4 e um veículo ligeiro.



O homem, que não podia circular com uma moto4 naquele local, foi projetado e teve morte imediata.



O acidente ocorreu no sentido Porto-Viana do Castelo, pouco antes das sete da manhã. Na A28 ficaram espalhados vários destroços da viatura.



O trânsito esteve congestionado no local durante quase quatro horas.



No local esteve uma patrulha do destacamento de trânsito da GNR do Porto que vai agora investigar as causas do acidente.



A vítima mortal residia numa freguesia de Paredes de Coura.