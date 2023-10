Homem morre em acidente de motociclo no Cadaval

Uma colisão de um motociclo e automóvel ligeiro de passageiros resultou numa vítima mortal.

O acidente ocorreu pelas 09H30, na Estrada Nacional 115, em Casais de Monte de Junto Novo, no Cadaval.







Para o local foram mobilizados 15 operacionais dos bombeiros do Cadaval, com o apoio da equipa médica do INEM e militares da GNR, que recolheram elementos para apurar a causa do acidente.

Devido às operações de socorro e remoção de destroços a estrada esteve cortado nos dois sentidos, durante toda a manhã.