Homem morre em acidente de trabalho com empilhadora em empresa de Aveiro

Um sexagenário morreu esta sexta-feira na sequência de um acidente de trabalho com uma empilhadora numa empresa no concelho de Aveiro, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Aveiro.

Segundo o CDOS, o acidente aconteceu na empresa Oli, de sistemas sanitários, situada na freguesia de Esgueira, "envolvendo uma empilhadora".

O alerta foi dado pelas 13h57 e o óbito foi declarado no local.

Na empresa estiveram bombeiros da corporação de Bombeiros Novos de Aveiro, com um veículo de desencarceramento e uma ambulância, elementos do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com uma ambulância e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), e agentes policiais.