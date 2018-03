Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente de trator em Miranda do Corvo

Vítima de 49 anos foi encontrada debaixo do veículo já sem vida.

Por Lusa | 15:34

Um homem de 49 anos morreu esta terça-feira, no concelho de Miranda do Corvo, distrito de Coimbra, vítima de um acidente com um trator agrícola, disse à agência Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários locais.



O comandante da corporação, Fernando Jorge, adiantou que, à chegada dos bombeiros, o homem estava já morto e estava debaixo do veículo agrícola, num terreno atrás da sua residência, em Vale Simões, na freguesia de Miranda do Corvo.



O alerta para os bombeiros foi dado cerca das 12h30 por uma filha da vítima.



O óbito foi confirmado no local por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).



No local estiveram nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo, apoiados por três viaturas.



O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal de Coimbra.