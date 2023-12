Homem morre em aparente despiste em Monção

Um homem, de 65 anos, morreu na sequência de um aparente despiste do ciclomotor em que seguia na EM1111, em Longos Vales, Monção. O alerta foi dado pelas 7h53 e os Bombeiros de Monção foram acionados para o local.Ao que oapurou, à chegada dos meios de socorro, a vítima estava já cadáver. O corpo já estaria naquele local há algum tempo. Estava na berma da estrada junto ao ciclomotor.O Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação da GNR foi acionado e investiga as circunstâncias do acidente rodoviário, nomeadamente, a possibilidade de intervenção de outras viaturas.