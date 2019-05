Homem morre em choque entre carro e camião na Covilhã

Um homem morreu esta quinta-feira num acidente rodoviário que envolveu um veículo pesado de mercadorias e uma viatura ligeira na Covilhã, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Castelo Branco."Recebemos o alerta às 19h07 para uma colisão entre um veículo ligeiro e um pesado de mercadorias, que causou a morte de um homem", afirmou fonte do CDOS.Segundo a mesma fonte, o acidente ocorreu na Estrada Nacional 18, perto da localidade de Teixoso, no concelho da Covilhã, que está cortada em ambos os sentidos.Para o local da ocorrência foram enviados 18 operacionais e seis veículos dos bombeiros da Covilhã, a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital da Covilhã e a GNR.