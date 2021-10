Homem morre em choque violento de carro e motas no Bombarral

Uma violenta colisão frontal envolvendo duas motas e um carro provocou este domingo a morte de um homem de 57 anos e deixou outro, de 43 anos, com ferimentos graves, na EN8, ao km 67.9, em Casalinho, no Bombarral.O acidente verificou-se junto a uma das muitas curvas naquela estrada, que liga Torres Vedras ao Bombarral, e o alerta foi dado pelas 11h01. Os veículos sinistrados foram parar a um pomar. Os dois motociclistas, que seguiam na direção ao Bombarral, foram as principais vítimas. Um deles, José Grazina Tavares, natural de Penafiel e residente no Pinhal Novo (Palmela), diretor e formador de segurança, teve morte imediata. O corpo foi levado para o Gabinete Médico-Legal do Oeste, em Torres Vedras, para ser autopsiado.O outro motociclista, de Samora Correia (Benavente), sofreu múltiplas fraturas e encontrava-se em estado grave, sendo transportado para o Hospital de Torres Vedras.Quanto ao condutor e os dois ocupantes do carro nada sofreram. Um homem de 85 anos e a neta, de 18 anos, foram assistidos no local, mas não chegaram a ser transportados para o hospital. Uma familiar, de 84 anos, que seguia noutro carro que não esteve envolvido no acidente, acabou também por ser assistida, devido a uma indisposição súbita de saúde.Para o local foram mobilizados 21 operacionais e dez viaturas dos bombeiros do Bombarral, Cadaval e Óbidos, a equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital das Caldas da Rainha e a GNR.n