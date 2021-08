Homem morre atropelado por comboio no concelho do Cadaval

Um homem morreu esta quarta-feira atropelado por um comboio na Linha do Oeste, no concelho do Cadaval, distrito de Lisboa, disseram à Lusa fontes da GNR e Proteção Civil, estando a circulação ferroviária suspensa entre Outeiro e Bombarral, às 16h15.

De acordo com o 2.º comandante dos Bombeiros Voluntários do Cadaval, Vítor Gaspar, do atropelamento ferroviário, ao quilómetro 78,750, resultou uma "vítima mortal, um homem aparentemente entre 70 e 75 anos".

Fonte da GNR acrescentou que a vítima é um idoso que estava indocumentado.

Já fonte da Infraestruturas de Portugal adiantou à Lusa que a circulação ferroviária está suspensa entre Outeiro e Bombarral, prevendo-se a normalização assim que forem concluídas as operações de socorro, o que deverá suceder até ao final da tarde.

O sítio na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil refere que o alerta para o acidente, na freguesia de Cadaval e Pero Moniz, foi feito às 14h34, tendo acorrido ao local 19 operacionais apoiados por oito veículos.

Vítor Gaspar referiu que se deslocaram ao acidente meios dos bombeiros voluntários do Cadaval e Bombarral, Viatura Médica de Emergência e Reanimação do INEM e GNR.