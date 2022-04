Homem morre em despiste de mota em Vale de Cambra

Um motociclista, de 60 anos, morreu, esta tarde de sábado, na sequência do despiste de moto em que seguia, em Vale de Cambra.O alerta foi dado, cerca das 16h00, para os bombeiros de Vale de Cambra, para um acidente rodoviário, no lugar de Vilar, em Cepelos. O homem entrou em paragem cardiorrespiratória, ainda foram feitas manobras de reanimação, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.Além dos bombeiros de Vale de Cambra, a ambulância de suporte imediato de vida (INEM) de Arouca e a equipa da viatura médica de emergência e reanimação da Feira também estiveram no local.O corpo foi levado para o gabinete do Instituto de Medicina Legal da Feira.