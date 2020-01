Homem morre após despiste de carro para ribeira em Odivelas

na Estrada Nacional 8, na localidade de

Povóa

de Santo

O alerta foi dado às 4h58.







Em atualização





Adrião.Duas outras pessoas ficaram feridas. Um ferido ligeiro foi transportado para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e um outro ferido apenas necessitou de receber assistência no local.No local, e segundo indicou a mesma fonte do CDOS de Lisboa, às 08h30 ainda se encontravam elementos da PSP, e os bombeiros voluntários de Odivelas, de Loures e a PSP, com 24 efetivos e 10 viaturas.