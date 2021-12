Um homem de 30 anos morreu depois do carro que conduzia ter entrado em despiste e capotado, na madrugada desta quinta-feira, na Via Norte, na Maia.O alerta para o acidente foi dado às 02h20. Ao local, junto à estalagem da EN14, acorreram os bombeiros de Leça do Balio e a PSP.O cadáver foi removido pelos bombeiros de São Mamede de Infesta para o Instituto de Medicina Legal do Porto para autópsia.