Um homem, de 58 anos, morreu, esta madrugada de sexta-feira, na sequência de um incêndio, em Anadia. O corpo da vítima, que vivia sozinha, foi encontrado no quarto.O alerta foi dado, cerca das 7h00, para os bombeiros da Anadia, para um incêndio habitacional, no lugar de Carvalhais, na freguesia da Moita.A GNR da Anadia foi acionada para o local e investiga as circunstâncias em que o fogo deflagrou.