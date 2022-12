Homem morre em incêndio na casa onde morava

Um homem, 57 anos, morreu esta sexta-feira, num incêndio que destruiu parte da casa onde residia, em Santa Catarina da Serra, no concelho de Leiria.O alerta para o fogo foi dado pelas 17h54. No combate às chamas estiveram os Bombeiros Sapadores e Voluntários de Leiria.O INEM esteve no local com a Viatura de Emergência Médica e Reanimação, que prestou socorro à vítima, que não resistiu aos ferimentos, tendo o seu óbito sido declarado no local.As causas do incêndio são desconhecidas e estão a ser investigadas pela GNR. No total estiveram nas operações 18 operacionais dos Bombeiros, INEM e GNR.