Motociclista de 57 anos morre em despiste no concelho de Arronches

Um homem de 57 anos morreu este sábado na sequência do despiste do motociclo que conduzia na Estrada Municipal 516 no concelho de Arronches, no distrito de Portalegre, disse à agência Lusa fonte da GNR.

A mesma fonte indicou que o homem foi transportado, em estado grave, para o hospital de Portalegre, tendo o óbito sido declarado naquela unidade hospitalar.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre, o alerta foi dado às 14h39.

Foram mobilizados para o local, de acordo com o CDOS, 19 operacionais dos bombeiros de Arronches, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, apoiados por seis veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Portalegre, e um helicóptero do INEM, que não chegou a ser utilizado.