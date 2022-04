Jovem morre e bebé de dois anos fica ferido num despiste de carro em Portalegre

Um homem morreu e um menino de 2 anos sofreu ferimentos ligeiros devido ao despiste do automóvel em que seguiam, ocorrido este sábado na Estrada Nacional 372, no concelho de Monforte (Portalegre), revelaram a Proteção Civil e GNR.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Portalegre explicou à agência Lusa que o alerta para o acidente do veículo ligeiro de passageiros, que aconteceu na freguesia de Santo Aleixo, foi dado aos bombeiros às 18h00.

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR indicou que a vítima mortal, o condutor do automóvel, tinha 29 anos.

O corpo do homem ainda se encontrava no local às 19h10, mas vai ser levado para os serviços de Medicina Legal do hospital de Portalegre, acrescentou o CDOS.

O outro ocupante da viatura, o menino considerado ferido ligeiro, foi transportado para a mesma unidade hospitalar.

Para o local do sinistro foram mobilizados 21 operacionais, apoiados por 10 viaturas, dos bombeiros, GNR e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), incluindo a viatura médica de emergência e reanimação e uma ambulância de suporte imediato de vida.