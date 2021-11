Uma violenta colisão entre dois veículos ligeiros provocou esta terça-feira um morto em Grândola. No mesmo acidente uma pessoa ficou com ferimentos ligeiros e outra com ferimentos graves.



O acidente aconteceu pelas 15h24, na Estrada Nacional 261, em Melides.





No local estiveram os bombeiros de Grândola, os bombeiros de Santo André, o INEM e a GNR.