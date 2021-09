Colisão entre dois carros faz cinco feridos em Santiago do Cacém

A colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, na A26-1, no concelho de Santiago do Cacém provocou esta quarta-feira, cinco feridos, dois deles em estado grave.

As duas viaturas circulavam no sentido Sines – Vila Nova de Santo André, quando por razões que não foram divulgadas, colidiram lateralmente, uma embateu no separador central e outra capotou.

Duas mulheres com cerca de 50 anos sofreram ferimentos graves, enquanto outros três ocupantes sofreram ferimentos ligeiros.

Os feridos graves e dois ligeiros foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgência dos Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém. Um ferido ligeiro foi apenas assistido no local.

O alerta foi dado às 18h01, e nas operações de socorro estiveram 16 operacionais, apoiados por 9 veículos, dos Bombeiros de Santo André, Sines e a VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e vai agora investigar as causas do acidente.