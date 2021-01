Militar da GNR ferido em colisão entre dois carros em Sines

A colisão entre duas viaturas ligeiras de passageiros, provocou esta segunda-feira, três feridos ligeiros na A-26, via que liga Sines a Santiago do Cacém. As duas viaturas circulavam no sentido Sines – Santiago do Cacém, quando por razões que não foram ainda apuradas, uma colidiu na traseira da outra, provocando o despiste de ambas contra o raid central. As três vitimas, que sofreram apenas ferimentos ligeiros, são os três ocupantes das viaturas.Na viatura da frente circulava uma militar do Posto da GNR de Sines, enquanto na outra viatura circulavam dois homens. O alerta foi dado às 17h11, e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines com 12 operacionais, apoiados por 4 viaturas. Os feridos foram transportados pelos bombeiros para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.Para facilitar as operações de socorro e a retirada das viaturas, a via esteve cortada ao trânsito durante cerca de duas horas. A GNR esteve no local a ordenar o trânsito, tomou conta da ocorrência e vai investigar as causas do aparatoso acidente.