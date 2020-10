Colisão provoca três feridos em Cercal do Alentejo

A colisão entre três viaturas ligeiras de passageiros provocou este sábado, três feridos ligeiros, na Estrada Nacional 120-1, na localidade de Sonega, freguesia de Cercal do Alentejo, concelho de Santiago do Cacém.

As vítimas são um casal que viajava numa viatura e o condutor da outra viatura envolvida na colisão. O condutor do terceiro carro, que não conseguiu evitar a colisão com a viatura que estava na estrada, saiu ileso do acidente.

As três vítimas foram transportadas para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

O alerta foi dado às 10h15 e nas operações de socorro estiveram os bombeiros de Cercal do Alentejo, com 9 operacionais, apoiados por 4 viaturas. Os bombeiros de Sines esteiram no local uma ambulância de socorro e dois operacionais.

Para facilitar as operações de socorro a via esteve cortada ao trânsito nos dois sentidos durante cerca de duas horas.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.