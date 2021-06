Colisão frontal entre carros faz dois feridos em Sines

A colisão frontal entre duas viaturas ligeiras de passageiros, provocou esta quarta-feira, dois feridos ligeiros, na Estrada da Costa do Norte, em Sines.

Devido à violência da colisão, as viaturas ficaram com a parte da frente completamente destruída. Os feridos ligeiros, são os dois condutores que eram os únicos ocupantes.

O alerta foi dado às 13h46 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Sines, com 10 operacionais, apoiados por 4 viaturas e a VMER do Hospital do Litoral Alentejano.

Os feridos foram transportados pelos Bombeiros de Sines para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

A via esteve cortada ao trânsito durante cerca de uma hora, já que as viaturas ficaram a ocupar as duas faixas de rodagem.

A GNR esteve no local e vai agora investigar o que aconteceu.