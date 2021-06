Uma colisão com três carros envolvidos deixou esta segunda-feira um casal ferido na Segunda Circular, depois do Estádio de Alvalade, no sentido Benfica-Aeroporto, Lisboa.As vítimas sofreram ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital de Santa Maria.O alerta foi dado cerca das 15h48 tendo sido mobilizada uma viatura e seis operacionais para o local.O trânsito circula com alguma lentidão.