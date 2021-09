Colisão provoca quatro feridos em Vila Nova de Milfontes

A colisão entre cinco viaturas provocou ontem à noite quatro feridos, dois deles graves, na Estrada Municipal 1072, no cruzamento do Malhão, freguesia de Vila Nova de Milfontes, concelho de Odemira.

Os dois feridos graves e um ferido ligeiro foram transportados pelos Bombeiros de Vila Nova de Milfontes para o serviço de urgência do Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém.

Uma das vítimas com ferimentos ligeiros foi apenas assistida no local.

O alerta foi dado cerca das 21h16 e nas operações de socorro estiveram os Bombeiros de Vila Nova de Milfontes com 14 operacionais, apoiados por quatro ambulâncias, VLCI e VCOT.

Os bombeiros contaram com o apoio da VMER do Hospital do Litoral Alentejano e da SIV de Odemira.

Para facilitar as operações de socorro a via esteve cortada ao trânsito cerca de duas horas.

A GNR esteve no local a ordenar o trânsito e tomou conta da ocorrência.