Dois homens, 42 e 45 anos, morreram esta segunda-feira na sequência de dois despistes de moto, em Paços de Ferreira e Sintra.No primeiro caso, o motociclista seguia na avenida do Paço, Paços de Ferreira, quando embateu contra um edifício.Em Cabra Figa, Sintra, outro homem acabou por não resistir a um violento acidente. Foi socorrido, mas acabou por morrer no local. As autoridades investigam.