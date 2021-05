Mulher morre em despiste contra muro de casa em Penafiel

Raquel Faria morreu esta segunda-feira de manhã no despiste da carrinha em que seguia, que embateu contra o muro de uma casa e um poste de iluminação pública, na EN211, em S. Martinho de Recezinhos, Penafiel. Os Bombeiros de Penafiel e a equipa do INEM ainda fizeram manobras de reanimação, sem sucesso.O alerta para o despiste foi dado às 10h36. À chegada dos meios de socorro, a vítima estava em paragem cardiorrespiratória. Raquel Faria não resistiu aos ferimentos graves. O óbito da condutora, de 45 anos e do Marco de Canaveses, foi declarado no local e o corpo removido para autópsia.Também em Recezinhos, mas na A4, um carro com cinco ocupantes capotou, pelas 13h20, provocando dois feridos, que foram hospitalizados.