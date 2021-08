Um morto em despiste de moto em Algueirão

Um homem morreu esta segunda-feira em Algueirão devido a um despiste, num motociclo de 600 cêntimetros cúbicos.



A vítima, que tinha entre 45 e 46 anos, já estava em paragem cardiorespiratória quando os Bombeiros Voluntários de Algueirão-Mem Martins chegaram ao local.



Segundo apurou o CM, uma equipa médica de emergência e reanimação do Hospital São Francisco Xavier tentou reanimar o homem durante cerca de meia hora mas, este acabou por não resistir e faleceu no local do acidente.



No local estiveram presentes dois veículos, sete operacionais, uma viatura médica e a PSP.