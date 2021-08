Homem detido depois de fugir à PSP e de se despistar em Viana do Castelo

Uma perseguição policial, esta terça-feira de madrugada, em Viana do Castelo, terminou com o despiste da viatura em fuga, contra um muro, em Esposende.Um homem, com cerca de 26 anos, condutor da viatura, acabou por ser detido pelos agentes da PSP por tráfico de estupefacientes, condução sem habilitação legal e condução perigosa.De acordo com a PSP de Viana do Castelo a detenção aconteceu por voltas das duas da manhã desta terça-feira, depois de uma patrulha ter "verificado uma situação de tráfico de droga". Ao realizar as diligências necessárias para a detenção, o suspeito colocou-se em fuga de carro.A PSP seguiu de imediato no encalce do homem, que realizou "várias manobras perigosas" durante a fuga. O suspeito acabou por se despistar mais tarde contra um muro, na zona de Esposende.Na sequência do embate o suspeito acabou por sofrer ferimentos ligeiros e teve de receber tratamento hospitalar. Foi detido por tráfico de estupefacientes, condução perigosa e condução sem habilitação legal.O detido será presente ao Tribunal Judicial de Viana do Castelo.