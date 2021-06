Um homem, de 56 anos, morreu esta terça-feira na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro e a moto-4 que conduzia, em Água Derramada, no concelho de Grândola.O alerta foi dado já perto das 09h00. Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro.Nas operações de socorro estiveram envolvidos nove operacionais dos Bombeiros de Grândola, auxiliados por quatro viaturas, meios da GNR e do INEM, que chegou a acionar um helicóptero.