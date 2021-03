Homem morre em despiste de carro em Tabuaço

Um homem de 73 anos morreu esta terça-feira na sequência do despiste de um veículo ligeiro em Pereiro, no concelho de Tabuaço, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

A mesma fonte explicou que o veículo "saiu da estrada e foi para uma zona de difícil acesso".

Quando os bombeiros e a equipa do helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) chegaram ao local, "o homem já estava em paragem respiratória", acrescentou.

A ocorrência envolveu nove operacionais e quatro veículos dos Bombeiros Voluntários de Tabuaço, o helicóptero de Macedo de Cavaleiros, a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Moimenta da Beira e uma patrulha da GNR.